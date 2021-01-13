В Москве от коронавируса вылечились еще 6870 человек

Всего в столице после COVID-19 поправились 715438 пациентов

Как сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, от COVID-19 в Москве выздоровели еще 6870 пациентов. Всего в столице после коронавируса поправились 715438 человек.

За сутки выявили 4320 новых случаев, госпитализировано 1694 человека, скончались 76 пациентов. "Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - напомнили в оперштабе.

Всего в России за минувшие сутки выявили 22850 случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 3471053. В Санкт-Петербурге заболели 3003 человека, в Подмосковье - 1189. Выздоровели за сутки 28658 человек. Скончались - 566 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"