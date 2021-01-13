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Синоптик рассказала о самом холодном дне в Москве

12:22
  • среда
  • 13 января 2021

В столицу пришли морозы

В воскресенье ожидается пик похолодания в Москве – столбики термометров опустятся до отметки -24 градуса, заявила синоптик Татьяна Позднякова. Она отметила, что это ниже климатической нормы на 8-10 градусов.
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"Завтра нас ожидает довольно сильный снегопад, в последующие дни мы еще будем находиться под влиянием циклона. Температура воздуха будет довольно низкой, но пик похолодания придется на воскресенье, когда мы будем находиться в тыловой холодной части уходящего на восток циклона", - рассказала метеоролог.

Она отметила, что в субботу в столице ожидается сильная облачность, местами пройдет небольшой снег. При этом температура воздуха составит минус 18-20 градусов в ночные часы, днем – минус 15 градусов. В воскресенье облака немного разойдутся, из-за чего увеличится атмосферное давление и снизится температура. А уже перед Крещением морозы пойдут на спад, передает РИА Новости.

"Ночь на 18 января тоже будет еще довольно холодная, на уровне минус 20-25 градусов. Днем 18 числа к нам будет поступать порция более теплого воздуха, поэтому дневная температура станет повыше — минус восемь-десять градусов. То есть в канун Крещения к нам придет порция теплого воздуха", - резюмировала Позднякова.

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