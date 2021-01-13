Рубль назвали одной из самых недооцененных валют мира

Заключение основано на "индексе бигмака"

Если брать за основу так называемый "индекс бигмака" (он основан на гипотезе о том, что одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира) курс российского рубля к доллару США сильно занижен. К такому выводу пришли эксперты журнала The Economist.

Уточняется, что, согласно обновленному индекса бигмака, доллар должен стоить менее 24 рублей. По данным The Economist, в США обычный бигмак в январе 2021 года стоил в среднем 5,66 доллара, а в России 135 рублей. Чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 рубля. Соответственно, курс рубля занижен на 68%.

Как заметили эксперты, российский рубль прямо сейчас остается одной из самых недооцененных валют в мире. Сильнее занижен только курс ливанского фунта.

Официальный курс Центробанка на 13 января установлен в 74,26 рубля за доллар.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"