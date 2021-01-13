ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рубль назвали одной из самых недооцененных валют мира

12:00
  • среда
  • 13 января 2021

Заключение основано на "индексе бигмака"

Если брать за основу так называемый "индекс бигмака" (он основан на гипотезе о том, что одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира) курс российского рубля к доллару США сильно занижен. К такому выводу пришли эксперты журнала The Economist.

По итогам года рубль упал к доллару на 17%
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Уточняется, что, согласно обновленному индекса бигмака, доллар должен стоить менее 24 рублей. По данным The Economist, в США обычный бигмак в январе 2021 года стоил в среднем 5,66 доллара, а в России 135 рублей. Чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 рубля. Соответственно, курс рубля занижен на 68%.

Как заметили эксперты, российский рубль прямо сейчас остается одной из самых недооцененных валют в мире. Сильнее занижен только курс ливанского фунта.

Официальный курс Центробанка на 13 января установлен в 74,26 рубля за доллар.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Граффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.