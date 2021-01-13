Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

Один парламентарий сейчас находится в реанимации

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сообщил, что более трети депутатов нижней палаты парламента перенесли коронавирусную инфекцию.

"Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации", - добавил Володин, которого цитирует ТАСС. Спикер также напомнил, что двое парламентариев скончались из-за перенесенного заболевания. Оба умерших, Валентин Шурчанов и Ваха Агаев, представляли в Госдуме фракцию КПРФ.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что лечение от COVID-19 в российских больницах сейчас проходят около 215 тысяч пациентов. На амбулаторном лечении значатся 870 тысяч человек. Как отметил глава Минздрава, за время новогодних праздников ситуация с заболеваемостью находилась под контролем, дефицита коек не было.

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