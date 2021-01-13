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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки из-за отсутствия маски

12:33
  • среда
  • 13 января 2021

Актер отказался соблюдать установленные правила

Брюс Уиллис посетил одну из аптек в Лос-Анджелесе, но купить там ничего не смог – сотрудники выставили звезду за дверь.
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Крепкому орешку отказали в обслуживании не просто так. Голливудский актер не захотел надевать защитную маску при посещении аптеки, чем возмутил других посетителей. Люди попросили Уиллиса прикрыть лицо хотя бы банданой, которая болталась на шее, но и на это он не пошел.

Тогда недовольные посетители пожаловались на актера работникам аптеки. А те, в свою очередь, указали знаменитости на дверь, передает Page Six.

Представители звезды комментировать случившееся не стали.

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Брюс Уиллис
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