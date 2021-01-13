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Росстат назвал подорожавший сильнее всего за год продукт

12:35
  • среда
  • 13 января 2021

Ранее правительство пообещало не допускать всплесков цен

Из продовольственных товаров в 2020 году в России сильнее всего подорожал сахар, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

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За год стоимость сахара-песка увеличилась на 64,54%. При этом отмечается, что в декабре по отношению к ноябрю цены на сахар в целом снизились на 4,08%. На втором месте рейтинга по росту цены за год оказалось подсолнечное масло (увеличение на 25,91%). На третьей строчке - крупы и бобовые (20,12%), затем идут фрукты и овощи (17,4%), яйца (15,14%) и макароны (12,08%).

В конце 2020-го глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство не допустит всплесков цен на продукты в России. Этот вопрос будет на контроле и после заключения соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, добавил министр.

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