Риелторы определили лучшее время для покупки жилья в 2021 году

Сезонность российского рынка - уже клише, считают эксперты

Выгоднее всего будет купить жилье в первом квартале 2021 года, считают риелторы, ссылаясь на насыщение спроса и замедление роста цен.

"В январе на рынок выходят те собственники, кто не решался продавать ранее. И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться, - приводит РИА "Новости" заключение управляющего партнера риелторской сети "Миэль" Ирины Пешич.

Эксперты при этом отмечают, что существенных скидок на новостройки пока ждать не стоит. Связано это с продлением программы льготной ипотеки до июля. Некоторые из аналитиков при этом настаивают, что сезонность российского рынка - лишь клише, которое с годами все слабее подтверждается цифрами.

Ранее эксперты подсказали россиянам, как накопить денег. Одним из лучших способов приумножить свои сбережения в 2021 году, рассказали аналитики, будут вложения в иностранную валюту.

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