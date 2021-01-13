Сергунина: Платформу crowd.mos.ru улучшат с учетом предложений москвичей

Идеи будут принимать в течение 3 дней

На платформе crowd.mos.ru в понедельник 18 января стартует краудсорсинг-проект "Город идей". В течение трех дней пользователи смогут предложить идеи по улучшению интерфейса краудсорсинговой платформы, новым функциям и созданию системы рейтингов для повышения мотивации.

"За шесть лет работы краудсорсинговой платформы реализовано более 2,6 тысячи предложений горожан. Теперь мы приглашаем москвичей вместе усовершенствовать саму платформу: поделитесь своими идеями, как сделать ее удобнее и функциональнее", — сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

До 22 января эксперты выберут лучшие идеи, после чего пользователи проголосуют за них. Получившие наибольшую поддержку идеи будут реализованы.

Городские краудсорсинг-проекты проводятся с 2014 года. За это время проведено 29 проектов, девять из которых состоялись в 2020 году. Самым популярным по количеству участников и числу идей в прошлом году стал проект "Московские центральные диаметры": в нем приняли участие более 17 тысяч москвичей. Они подали свыше двух тысяч идей.

Сейчас на платформе зарегистрированы почти 240 тысяч пользователей. За шесть лет участники предложили более 109 тысяч идей.

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