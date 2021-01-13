Гинцбург предупредил о возрастающем риске появления мутаций COVID-19

Необходимо бороться с вирусом сообща, уверен директор центра Гамалеи

Риск возникновения мутаций коронавируса возрастает со временем. Об этом предупредил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар", - сказал Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 22 тысячи 850 новых случаев коронавируса. Выздоровевших - больше, чем заболевших. Из больниц выписали еще 28 тысяч 658 пациентов.

В стране продолжается вакцинация. В регионы направляют дополнительные партии препарата. В Москве с этого дня записаться на прививку от ковида могут ученые, IT-специалисты, риелторы, сотрудники гостиниц и турагентств, а также соцработники частных и некоммерческих организаций.

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