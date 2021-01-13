Названа предполагаемая дата послания Путина Федеральному собранию

Раз в год глава государства обращается к парламенту, оценивая положение дел в стране

Президент России Владимир Путин обратится к парламенту с посланием через месяц, пишет РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник.

"Похоже, в середине февраля", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что послание к Федеральному собранию ожидается после Нового года.

Раз в год глава государства обращается к парламенту, оценивая положение дел в стране и выделяя главные направления внешней и внутренней политики. Документ включает также экономические и идеологические положения. На мероприятии обычно присутствуют, в частности, члены Совета Федерации, Государственной думы и правительства, а также главы Конституционного и Верховного судов, председатели законодательных собраний субъектов страны и общественные деятели.

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