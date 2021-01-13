Дмитрий Шепелев собрался продать долю сына в легендарной квартире Фриске

Жилплощадь принадлежит родителям певицы и маленькому Платону

Телеведущий Дмитрий Шепелев собрался продать треть квартиры Жанны Фриске на Пресне, в которой при жизни жила певица. Часть жилплощади досталась мальчику в наследство после смерти матери.

Отмечается, что Шепелев, будучи официальным представителем 7-летнего сына, может получить за имущество ребенка порядка 15 миллионов рублей. Еще две трети квартиры в 90 квадратных метров принадлежат родителям Жанны Фриске. Их решение телеведущего не устроило – Владимир и Ольга Фриске намерены оспорить право Шепелева на подобные сделки в Хамовническом суде города Москвы.

Ранее родители певицы уже рисковали лишиться легендарной квартиры дочери – за счет реализации апартаментов планировалось погасить многомиллионный долг семьи перед "Русфондом". Однако тогда отец исполнительницы нашел деньги, продав машину и дом в Калужской области. Сейчас семья Фриске также намерена бороться за жилплощадь Жанны.

Родные артистки следят за чистотой в помещениях и стараются оставить в квартире все, как было при хозяйке – на прикроватной тумбочке до сих пор лежит расческа певицы и стоит флакон духов.

Что касается Шепелева, то он недавно уже обзавелся новым элитным жильем в центре Москвы, которое купил совместно с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Тогда же родители Фриске и получили известие о намерении телеведущего продать долю сына в квартире звезды, передает СтарХит.

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