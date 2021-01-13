Россияне в целом довольны жизнью, показал опрос ВЦИОМ

Экономическую ситуацию в стране половина опрошенных назвали средней

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел большой опрос, по результатам которого выяснилось, что 47% жителей страны вполне или по большей части устраивает их жизнь.

Четверть респондентов заявили, что они отчасти удовлетворены, а отчасти не удовлетворены своей жизнью. Еще 26% опрошенных отметили, что совершенно не довольны тем, как они живут. Индекс удовлетворенности составил 46 пунктов - на 6 ниже, чем в декабре 2019-го. Экономическую ситуацию в России 45% участников опроса оценили как среднюю, 15% - как хорошую.

Ранее ВЦИОМ спросил россиян, до какого возраста они надеются дожить. Средний показатель среди женщин - 81 год, среди мужчин - 74 года. Минимальным возрастом для смерти, по мнению россиянок, стали 37 лет, мужчины оценили его в 30 лет.

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