Собянин проверил готовность московской энергосистемы к сильным морозам

Мэр столицы посетил ТЭЦ на Бережковской набережной

В Москве похолодало, а в ближайшие дни синоптики ждут и крещенские морозы. Большая нагрузка сейчас ложится на энергосистему и ЖКХ. Готовность служб сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Он посетил ТЭЦ на Бережковской набережной.

Пробраться в самое сердце ТЭЦ-12 и посмотреть, как же этот единый организм работает изнутри - дорогого стоит. ТЭЦ была введена ещё до войны в 1941 году. И с тех пор верой и правдой служит городу и москвичам. Конечно, со времён довоенной эпохи поменялось слишком многое - как минимум, теперь большое внимание уделяется проблемам экологии, а значит и снижению шумового воздействия электростанции. На котлах паросиловой части станции установлены специальные глушители. Модернизация ТЭЦ-12 позволила значительно повысить эффективность и надежность энергоснабжения потребителей, а также снизить воздействие на окружающую среду. В год своего юбилея станция встречает мэра столицы. Сергею Собянину докладывают: нагрузка идёт строго в соответствии с заданным графиком.

"Очень хорошо, что за последние годы прошла серьёзная модернизация. Запущен новый парогазовый энергоблок. Запущена сухая градирня - первая в Москве. Система шумоподавления, то есть, вы занимаетесь экологией. В целом, станция стала раза в полтора мощнее. Это очень хорошо, потому что вы обеспечиваете значительную часть города - около 700 тысяч жителей. Это очень большая ответственность", - заявил Собянин.

В зоне электрических и тепловых нагрузок - сотни жилых домов, а также школы, детские сады и больницы сразу нескольких западных и центральных районов столицы. В их числе Пресненский, Тверской, Хамовники, Дорогомилово и Арбат. Зона ответственности серьёзная - электроэнергией обеспечивают здание Правительства России и деловой центр "Москва-сити". Химическая лаборатория регулярно осуществляет контроль качества природных и сточных вод. Впереди для ТЭЦ-12 новое испытание - в столице грядут практически сибирские морозы. Синоптики предсказывают: столбики термометра опустятся до минус 25. Станция к приходу такого существенного минуса готова.

"Москва в этом году переживает настоящую зиму. Кого-то это радует, кого-то нет. Настоящие морозы. Но это, конечно, накладывает определённую ответственность и более сложные условия работы для коммунальщиков, энергетиков. Прошу доложить, как работает система. Александр Александрович, как "Мосгаз" работает?" – спросил мэр Москвы.

"Система "Мосэнерго" работает в штатном режиме. Никаких проблем в основном и вспомогательном оборудовании. Резервы мощности тепловой - практически 50%. Так что мы готовы и к прохождению сильных морозов и вообще к зиме как к таковой", – ответил управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко.

Мобилизованы и коммунальщики. В боевой готовности и аварийные бригады. Всё работает в единой связке. Теплоносители уже работают на температуру минус 25. На эти параметры перешли заранее специально, чтобы не допустить никакой форс-мажорной ситуации.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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