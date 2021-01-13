Щит "Елена" добрался до станции "Улица Новаторов" Троицкой линии метро

На пути было много коммуникаций и пруд

В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро - самого протяжённого радиуса столичной подземки. Новый маршрут пройдёт под землёй от станции МЦК "Крымская" до Новой Москвы, обеспечив скоростным транспортом более миллиона горожан, и значительно разгрузит дороги на юго-западе.

Скрежет железа и грохот падающей породы на некоторое время заглушил оживленный Ленинский проспект. Тоннелепроходческий щит "Елена" добрался до станции "Улица Новаторов".

Это только говорят "выход щита". Как будто открылась дверь, и он появился. Машина идет под землёй медленно: примерно семь метров в сутки. К тому же на платформе стоит защитная конструкция из стальной арматуры. Поэтому на самом деле выход щита может занимать до часа.

"Елена" прошла от "Университет дружбы народов" до "Улицы Новаторов" почти 3 километра и была под землей чуть больше года. Густонаселенный юго-восток Москвы требовал тщательного проектирования работы.

"Было много подземных коммуникаций. Некоторые из них мы перенесли, некоторые миновали, пройдя под ними", - рассказал главный специалист производственного отдела дирекции "Метро-9" Тельман Магомедов.

Кроме того, на маршруте щита был пруд. Чтобы безопасно обойти его, машина уходила под землю на 30 метров. Хотя сама станция "Улица новаторов" залегает на глубине 16 метров. Сейчас на этом перегоне тоннели пройдены в обе стороны.

"На данном участке Троицкой линии ведется строительство пяти станций метро. Из десяти перегонных тоннелей завершены уже шесть. Из четырех оставшихся два находятся в завершающей стадии проходки и два планируется начать в ближайшее время", - сообщил руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Денис Петров.

Троицкая линия возьмет свое начало от МЦК, протянется на 40 километров и станет самой длинной радиальной линией в столице. У нее будут пересадки на действующие станции Калужско-Рижской и Сокольнической веток, а также на строящуюся БКЛ.

"В этом году мы завершаем проходку всех тоннелей на Большой кольцевой линии. У нас в планах 11 станций - это 28 километров метро", - сказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Подземный участок от МЦК до "Коммунарки" примет пассажиров в 2022 году. Благодаря Троицкой линии метро в пешей доступности получат более миллиона москвичей. Она разгрузит не только соседние радиальные ветки метро, но и дороги на юго-западе столицы.

Иван Колесников, Александр Козликин, Андрей Корнилов, Павел Скворцов, "ТВ Центр".

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