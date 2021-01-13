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РАМТ сыграл спектакль для зрителей с нарушением слуха и зрения

15:08
  • среда
  • 13 января 2021

Игру актёров впервые сопровождали субтитры

В РАМТе представили спектакль по пьесе Уильяма Гибсона "Сотворившая чудо" специально для тех, кто лишён возможности видеть и слышать. В основе - реальная история жизни американки, которая из-за болезни потеряла зрение и слух, но стала известным ученым  и писателем.

Научиться общаться и познавать мир, даже если нет возможности говорить, слышать и видеть. "Сотворившая чудо" - спектакль о преодолении и вере в возможности человека, и это – вовсе не выдумка. Такая девочка действительно жила на свете. Уильям Гибсон написал пьесу об Элен Келлер: в детстве из-за болезни она потеряла слух и зрение, но несмотря на это, стала известным учёным. История приобретает особое звучание, когда в зале те, кто тоже испытывает проблемы со слухом.

За эти роли Елена Галибина и Татьяна Матюхова получили Международную премию Станиславского. Актрисам действительно веришь: чтобы по-настоящему понять своих героинь, они стремились сами "увидеть" мир глазами лишённых зрения и услышать, не имея слуха. 

"Сам язык немножко придуман, чтобы это было "смотрибельно" со сцены, чтобы это было понятно зрителю, но мы ездили и наблюдали за этими детьми. Особенно Таня, которая весь спектакль не видит и не слышит", - рассказывает Елена Галибина.

В постановке всё продумано до мелочей. Например, посуда - небьющаяся, ведь Элен постоянно натыкается на различные предметы и роняет их. И хотя спектакль на сцене РАМТа идее уже 19 лет, к этому показу готовились специально: игру актёров впервые сопровождали субтитры.

"Режиссёр дал свободу артистам импровизационную, поэтому они адаптировали текст под себя и в этом спектакле много импровизационных сцен, поэтому, чтобы перевести их в субтитры и не сбиться, я консультировалась с актерами, чтобы подобрать наиболее точные фразы", - говорит руководитель Экспериментального центра по работе со зрителями РАМТа Ольга Бигильдинская.

Идея такой постановки возникла спонтанно – ее театру подсказал один из постоянных зрителей.

"Семья моя познакомилась с двумя девочками, которые одна совсем плохо слышит, вторая не слышит вообще, и в разговоре выяснилось, что они ни разу в театре не были, и меня это настолько опечалило, потому что театр - это такой огромный мир, и его не видеть и не знать очень плохо", - говорит Геннадий Николаев.

И вот, наконец, они впервые в театральном зале и могут плакать и смеяться вместе с другими зрителями, кому субтитры не нужны. Но для них – это настоящее открытие, и весь этот спектакль – подтверждение тому, что чудеса случаются.

"Моя мечта сбылась, я очень хотела посмотреть!" – говорит Амина Абдурахманова.

"Нет смысла ходить, когда нет субтитров, мы не понимаем, о чем речь идет, поэтому мы в первый раз пришли сюда и когда субтитры есть, нам удобно читать!" – объясняет Элина Абдурахманова

"Я люблю спектакли, обычно смотрю на YouTube с субтитрами, а тут впервые увидел вживую. Мне очень понравилось, было интересно, я все понимал, и теперь хочу еще раз прийти!" – делится впечатлениями Елисей Кононов.

И в театре обещают: если такие постановки нужны зрителю, то они будут снова появляться в афише.

Полина Кастрицкая, Валерия Дзгоева, Владислав Подымский, "ТВ Центр".

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Спектакль "Сотворившая чудо"
Спектакль "Сотворившая чудо"
Спектакль "Сотворившая чудо"
Спектакль "Сотворившая чудо"
Спектакль "Сотворившая чудо"
Спектакль "Сотворившая чудо"
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