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Останкинская башня покрылась льдом (видео)

15:13
  • среда
  • 13 января 2021

Люди активно выкладывают в интернет завораживающие фотографии объекта

Останкинская башня сегодня заледенела и стала настоящей звездой социальных сетей. Люди активно выкладывают в интернет завораживающие фотографии башни, которая буквально укутана инеем.

Строение покрыто коркой льда до самого шпиля, отмечает "ТВ Центр". Особенно щедро мороз украсил верхние этажи, а ещё разрисовал окна изящными узорами. Метеорологи, впрочем, не удивляются: для них это обычное явление природы. И своему наряду Останкинская башня обязана не волшебнику, а низкой облачности и водяному пару, который, поднимаясь, превратился в мельчайшие кристаллы.

"Все оборудование работает в штатном режиме, как только облачность исчезнет и появится солнце, металлические конструкции башни тоже начнут потихоньку на солнце нагреваться, и все это само собой исчезнет, и башня приобретет свой стандартный естественный вид", - сообщил замначальника отдела развития Останкинской телебашни Вадим Никитин.

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Останкинская башня
Иней на Останкинской телебашне
Иней на Останкинской телебашне
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