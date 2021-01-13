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Напавший на полицию в Москве мужчина наблюдался у психиатра

15:03
  • среда
  • 13 января 2021

Возбуждено уголовное дело

Минувшим вечером на юге столицы мужчина напал на сотрудников скорой помощи. Все произошло в многоквартирном доме в Гурьевском проезде, где 32-летний москвич, находясь в неадекватном состоянии, ранил себя.

Мать мужчины вызвала медиков. Приехавшую бригаду тот встретил настолько агрессивно, что  врачи вынуждены были вызвать полицию. Увидев оперативников, дебошир начал угрожать им ножом.

"Сотрудниками был произведен предупредительный выстрел, после чего применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте. В настоящее время следователи и криминалисты  столичного управления работают на месте происшествия. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр". Известно, что москвич страдал алкогольной зависимостью и наблюдался у психиатра.

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