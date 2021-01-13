Депутат МГД Орлов: Столица является крупным международным центром креативного предпринимательства

Креативные индустрии занимают весьма заметное место в экономике Москвы

Москва является крупным международным центром креативного предпринимательства, заявил заместитель председателя Мосгордумы, глава рабочей группы МГД по развитию креативных индустрий Степан Орлов. По его словам, креативные индустрии становятся локомотивом развития экономики столицы.

"Креативные индустрии уже сейчас занимают весьма заметное место в экономике Москвы, а люди, в них занятые, - это значительный процент работающих горожан. В этой сфере сегодня зарегистрировано порядка 113 тысяч юридических лиц - примерно 60 тысяч организаций и без малого 55 субъектов малого предпринимательства. Вместе они дают нашему городу свыше 500 тысяч рабочих мест. Согласно уточненным данным, в 2018 году оборот креативных индустрий столицы на пике достигал 3 триллиона рублей - это приблизительно равняется всей доходной части городского бюджета", - рассказал парламентарий.

Орлов рассказал, что в наступившем году работа властей города с креативными индустриями будет вестись по четырем основным направлениям. Первое из них - финансовая и организационная помощь предприятиям этой сферы: поддержка профессиональных объединений, предоставление субсидий и грантов, организация контрактного производства и проведение конкурсов. Второе направление - информационно-аналитическая поддержка, основанная на создании акселерационных программ и обучении сотрудников. Продолжается и создание всей необходимой инфраструктуры для креативных индустрий, креативных технопарков. Наконец, будет оказываться помощь в продвижении креативных продуктов городских компаний, в том числе и на международной арене. Город, например, поможет с участием в выставках и с организацией московских форумов, адаптацией товаров для экспорта на иностранные рынки и контактами с надежными и перспективными зарубежными партнерами.

Орлов отметил, что в Москве уже не первый год ведется поддержка креативных индустрий. К примеру, за 2020 год были введены субсидии в размере 1 млн руб. для организаций в сферах культуры, искусства и досуга, которые выплачиваются в качестве компенсаций затрат на оборудование, выплату процентов по кредитам и на услуги ЖКХ. Помимо того, есть и целевые субсидии на экспорт продукции и обучение персонала, программы льготного кредитования. Особенно выгодной является организация креативных индустрий на площадках креативных технопарков: там субсидии могут составлять солидные 10 миллионов рублей, подчеркнул депутат.

"Важно понимать, что сегодняшние вложения города в креативные индустрии - это не благотворительность, не некие практически не окупаемые затраты. Это хорошие, выгодные инвестиции в стремительно растущие отрасли, которые уже сейчас вносят значительный вклад в экономику и туристическую привлекательность столицы", - резюмировал Орлов.

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