Двух россиян объявили в розыск по делу о взрыве в порту Бейрута

Также Интерпол разыскивает одного гражданина Португалии

По делу о взрыве в порту Бейрута в начале августа 2020 года Интерпол разыскивает двух россиян и одного португальца, передает RT со ссылкой на ливанские СМИ.

Уточняется, что речь идет об имеющих российское гражданство владельце судна Rhosus и капитане корабля, на борту которого 2750 тонн селитры были доставлены в порт. Что касается португальца, то это предприниматель, оценивавший склад, где хранился нитрат аммония.

Инцидент произошел 4 августа 2020 года - сдетонировала селитра. Мощность взрыва оценили примерно в 1,5 килотонны в тротиловом эквиваленте. Причиной ЧП называют нарушения правил хранения в порту 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Погибли около 200 человек, свыше 4 тысяч пострадали.

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