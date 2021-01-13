На Украине начали собирать подписи за регистрацию вакцины "Спутник V"

Этим занялась партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Руководитель молодежного крыла украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский сообщил о начале сбора подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

"Наша власть не хочет, ей это не нужно, она собирается покупать какую-то китайскую вакцину с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины "Спутник V" на уровне 92%, а по некоторым исследованиям и 96%", - цитирует Марчевского РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Как уточнил представитель партии, процесс сбора подписей уже запущен в трех городах Донецкой области, а именно в Покровске, Доброполье и Мирнограде. Обращение планируют направить президенту Украины и кабинету министров.

Ранее сообщалось, что российской вакциной "Спутник V" уже привились более полутора миллионов человек. Препарат зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Алжире и Боливии. Поставки обеспечивают в том числе Индия, Китай и Южная Корея, в скором времени к производству вакцины подключится Бразилия. О планах закупить 24 миллиона доз препарата недавно сообщили в Мексике.

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