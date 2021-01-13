ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине начали собирать подписи за регистрацию вакцины "Спутник V"

14:12
  • среда
  • 13 января 2021

Этим занялась партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Руководитель молодежного крыла украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский сообщил о начале сбора подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

В Москве началась вакцинация работников туризма и IT-специалистов
Иммунолог назвал обязательные для вакцинации от COVID-19 профессии

"Наша власть не хочет, ей это не нужно, она собирается покупать какую-то китайскую вакцину с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины "Спутник V" на уровне 92%, а по некоторым исследованиям и 96%", - цитирует Марчевского РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Как уточнил представитель партии, процесс сбора подписей уже запущен в трех городах Донецкой области, а именно в Покровске, Доброполье и Мирнограде. Обращение планируют направить президенту Украины и кабинету министров.

Ранее сообщалось, что российской вакциной "Спутник V" уже привились более полутора миллионов человек. Препарат зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Алжире и Боливии. Поставки обеспечивают в том числе Индия, Китай и Южная Корея, в скором времени к производству вакцины подключится Бразилия. О планах закупить 24 миллиона доз препарата недавно сообщили в Мексике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.