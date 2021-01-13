Мишустин вручил журналистам премии правительства за 2020 год

В среду отмечается День российской печати

Сегодня в День российской печати в Доме правительства вручили премии в области СМИ за 2020 год, передает "ТВ Центр".

С профессиональным праздником журналистов поздравил Михаил Мишустин. Премьер поблагодарил сотрудников российских телеканалов, печатных, а также интернет-изданий за своевременное и подробное информирование граждан о борьбе с пандемией. В ходе церемонии глава правительства наградил журналистов за вклад в развитие СМИ, репортажи из горячих точек, создание образовательных и благотворительных проектов.

"Вы делаете огромный мир открытым, близким и доступным миллионам людей. Для вас не существует границ и расстояний. В ежедневном потоке новостей вы видите самое главное. Говорите об этом откровенно, компетентно, эмоционально. Привлекаете внимание общества и власти к самым серьезным проблемам и делаете все, чтобы как можно скорее решить их в интересах людей", - заявил Мишустин.

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