Названо чувство, которое умирающий человек теряет в последнюю очередь

Оно остается у человека до последних мгновений жизни

Ученым из Великобритании удалось выяснить, какое чувство пропадает у умирающих людей в последнюю очередь. Оказалось, что дольше всего человек при смерти сохраняет способность слышать.

К подобным выводам исследователи пришли в ходе изучения работы головного мозга умирающих пациентов при помощи специального оборудования. Ученые проверили, как люди в последние часы жизни реагируют на музыку.

Исследования показали, что умирающие до последнего момента слышали всё, что происходило вокруг них. Это касается и пациентов в бессознательном состоянии, передает ФАН.

В дальнейшем ученые намерены установить, как долго умирающие способны понимать услышанное.

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