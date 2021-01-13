Названо чувство, которое умирающий человек теряет в последнюю очередь

Оно остается у человека до последних мгновений жизни
Ученым из Великобритании удалось выяснить, какое чувство пропадает у умирающих людей в последнюю очередь. Оказалось, что дольше всего человек при смерти сохраняет способность слышать.
К подобным выводам исследователи пришли в ходе изучения работы головного мозга умирающих пациентов при помощи специального оборудования. Ученые проверили, как люди в последние часы жизни реагируют на музыку.
Исследования показали, что умирающие до последнего момента слышали всё, что происходило вокруг них. Это касается и пациентов в бессознательном состоянии, передает ФАН.
В дальнейшем ученые намерены установить, как долго умирающие способны понимать услышанное.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"