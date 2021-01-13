Собянин рассказал о готовности ЖКХ Москвы к крещенским морозам

Все системы работают в штатном режиме

Сергей Собянин в среду проверил готовность московской энергосистемы к прохождению периода низких температур. Мэр посетил ТЭЦ-12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной. По словам Собянина, в этом году столица переживает настоящую зиму.

"Кого-то это радует, кого-то - нет. Настоящие морозы, но это, конечно, накладывает определенную ответственность и более сложные условия работы для коммунальщиков, энергетиков", - сказал Собянин.

Как доложил управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко, системы предприятия работают в штатном режиме и не испытывают никаких проблем. В резерве находится 50% тепловых мощностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"