В Японии режим ЧС из-за COVID-19 охватил более половины населения страны

Ещё семь префектур страны включены в зону режима ЧС

Власти Японии расширили зону действия режима чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19 и включили в нее еще семь префектур в разных регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседании правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Теперь режим ЧС распространен на западные префектуры Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западную Фукуока, а также восточную Тотиги. Предполагается, что ограничительные меры продлятся до 7 февраля.

"Мы крайне обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом в ряде регионов страны. В связи с этим, а также по итогам консультаций с экспертами было принято решение расширить зону действия режима ЧС", - заявил глава японского правительства.

Помимо этого, о введении собственного режима ЧС в среду объявила юго-западная префектура Кумамото. Теперь ЧС в Японии охватывает 12 из 47 префектур страны, в которых проживает порядка 73 миллионов человек. В рамках ЧС японские власти, в частности, просят жителей не выходить вечером из дома без необходимости и призывают сократить время работы местных заведений общепита, крупных торговых центров.

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