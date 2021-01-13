В Госдуме разработали законопроект о поддержке семей медиков

Инициатива принадлежит "Справедливой России"

На рассмотрение правительства направлен законопроект фракции "Справедливая Россия", дающий право на страховую пенсию семьям врачей, погибших от приобретенных в ходе работы заболеваний.

Инициатива, пояснил лидер партии Сергей Миронов, направлена в первую очередь на медиков, непосредственно борющихся с пандемией коронавирусной инфекции. Как уточнил глава справороссов, которого цитирует ТАСС, сегодня семьи погибших медработников получают единовременное пособие, но этого мало. По словам Миронова, по состоянию на середину декабря 395 медицинских работников были признаны умершими от COVID-19 - это данные Министерства здравоохранения.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях тем, кто непосредственно работает с больными коронавирусом. В случае смерти медработника выплата составляет примерно 2,7 миллиона рублей, при получении инвалидности из-за перенесенного заболевания - от 680 тысяч до 2 миллионов рублей, при временной потере трудоспособности - 68 тысяч рублей.

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