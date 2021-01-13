ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын рассказал о самочувствии "пропавшей" Светличной

15:33
  • среда
  • 13 января 2021

Подруга актрисы сообщила об ее исчезновении

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил, что актриса в полном порядке и в безопасности. Ранее подруга артистки, клинический психолог Елена Перелыгина заявила о пропаже Светличной.

Дмитрий Шепелев собрался продать долю сына в легендарной квартире Фриске
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки из-за отсутствия маски

Перелыгина рассказала, что позвонила актрисе, чтобы поздравить ее с Новым годом, но не смогла дозвониться ни по одному из возможных номеров. Женщина решила, что доверчивая Светличная стала жертвой собственной доброты.

"Просто представить страшно, чего можно ждать от разных "друзей", которых она по доброте душевной, как я знаю, принимает у себя в гостях", - заявила Перелыгина "Собеседнику".

На беспокойство о безопасности артистки отреагировал сын Светличной Алексей Ивашов. Он заявил, что звезда никуда не пропадала, он виделся с ней перед Новым годом и на протяжении рождественской недели.

"Ничего и никуда она не пропадала. У нее все хорошо! Конечно, все нормально!" - сказал Ивашов. Он поблагодарил за беспокойство о матери и пообещал передать ей наилучшие пожелания, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.