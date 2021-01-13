Сын рассказал о самочувствии "пропавшей" Светличной

Подруга актрисы сообщила об ее исчезновении

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил, что актриса в полном порядке и в безопасности. Ранее подруга артистки, клинический психолог Елена Перелыгина заявила о пропаже Светличной.

Перелыгина рассказала, что позвонила актрисе, чтобы поздравить ее с Новым годом, но не смогла дозвониться ни по одному из возможных номеров. Женщина решила, что доверчивая Светличная стала жертвой собственной доброты.

"Просто представить страшно, чего можно ждать от разных "друзей", которых она по доброте душевной, как я знаю, принимает у себя в гостях", - заявила Перелыгина "Собеседнику".

На беспокойство о безопасности артистки отреагировал сын Светличной Алексей Ивашов. Он заявил, что звезда никуда не пропадала, он виделся с ней перед Новым годом и на протяжении рождественской недели.

"Ничего и никуда она не пропадала. У нее все хорошо! Конечно, все нормально!" - сказал Ивашов. Он поблагодарил за беспокойство о матери и пообещал передать ей наилучшие пожелания, передает "Вечерняя Москва".

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