РАН рекомендовала перенести сроки создания ракеты "Енисей"

Изначально ее планировали собрать к 2028 году

Совет Российской академии наук по космосу решил, что сроки создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса для пилотируемой экспедиции на Луну имеет смысл перенести.

Как отметили ученые, при создании сверхтяжелой ракеты "Енисей" необходимо использовать перспективные и прорывные технологии, которые при этом будут еще и экономически оправданы, передает РИА "Новости".

В конце прошлого года руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект "Енисей" будет пересмотрен в сторону новых технических решений. Первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводить с помощью пусков ракет-носителей семейства "Ангара". Изначально сверхтяжелую ракету намеревались полностью собрать к 2028 году.

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