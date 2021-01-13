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РАН рекомендовала перенести сроки создания ракеты "Енисей"

15:04
  • среда
  • 13 января 2021

Изначально ее планировали собрать к 2028 году

Совет Российской академии наук по космосу решил, что сроки создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса для пилотируемой экспедиции на Луну имеет смысл перенести.

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Как отметили ученые, при создании сверхтяжелой ракеты "Енисей" необходимо использовать перспективные и прорывные технологии, которые при этом будут еще и экономически оправданы, передает РИА "Новости".

В конце прошлого года руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект "Енисей" будет пересмотрен в сторону новых технических решений. Первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводить с помощью пусков ракет-носителей семейства "Ангара". Изначально сверхтяжелую ракету намеревались полностью собрать к 2028 году.

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