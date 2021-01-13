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Путин встревожен ситуацией с коронавирусом в Британии

15:30
  • среда
  • 13 января 2021

В мире пока не удается победить COVID-19, отметил президент

В России наблюдают за ситуацией с новым штаммом коронавируса в Великобритании. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину.

"Мы за этой ситуацией наблюдаем очень внимательно и ведем соответствующие научные исследования, о которых будет вам доложено дополнительно по их завершении", - рассказала Голикова.

Путин со своей стороны отметил, что Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с распространением коронавируса в Британии. "Находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам", - приводит РИА Новости слова российского лидера.

Голикова также сообщила Путину, что вакцинация от COVID-19 в праздники в нашей стране шла в плановом режиме.

По словам российского президента, в мире пока не удается победить коронавирус, в России есть снижение, однако успокаиваться нельзя. "Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные", - сказал глава государства.

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