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Вечорко: вакцинация – один из самых надежных способов победить COVID-19

15:22
  • среда
  • 13 января 2021

Это самый безопасный способ борьбы с инфекцией

Лишь формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирусную инфекцию. Такое мнение высказал в среду главврач ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко.

Между тем, отметил врач, такой путь несет риски для населения, поскольку COVID-19 – опасное заболевание. "Именно поэтому вакцинация имеет колоссальное значение для здоровья пациентов. Это самый безопасный и эффективный способ борьбы с любыми инфекционными заболеваниями", - приводит АГН "Москва" слова Валерия Вечорко.

Главврач ГКБ №15 указал на особую важность вакцинации для людей, которые входят в группу риска. "Это пожилые люди, пациенты, имеющие хронические заболевания, страдающие сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - напомнил Вечорко.

По его словам, он рад, что в столице действует бесплатная и удобная вакцинация против коронавируса.

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