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Путин поручил начать всеобщую вакцинацию со следующей недели

15:23
  • среда
  • 13 января 2021

Препарат "Спутник V" должны получить все россияне

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать всеобщую вакцинацию от коронавируса. По его словам, пора переходить от масштабной к массовой вакцинации "Спутником V". Глава государства распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в среду сообщила, что в России готовы ко всеобщей вакцинации с понедельника. Она заявила, что на заседании оперативного штаба в четверг обсудит с регионами тему всеобщей вакцинации.

Во время совещания Путин также сообщил, что в России наблюдается "некоторое снижение" количества заразившихся коронавирусом. Однако успокаиваться рано, уверен глава государства.

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. В регионы поступают новые партии препаратов "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". "Спутником V" уже привились более полутора миллионов человек.

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