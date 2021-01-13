Путин поручил начать всеобщую вакцинацию со следующей недели

Препарат "Спутник V" должны получить все россияне

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать всеобщую вакцинацию от коронавируса. По его словам, пора переходить от масштабной к массовой вакцинации "Спутником V". Глава государства распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в среду сообщила, что в России готовы ко всеобщей вакцинации с понедельника. Она заявила, что на заседании оперативного штаба в четверг обсудит с регионами тему всеобщей вакцинации.

Во время совещания Путин также сообщил, что в России наблюдается "некоторое снижение" количества заразившихся коронавирусом. Однако успокаиваться рано, уверен глава государства.

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. В регионы поступают новые партии препаратов "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". "Спутником V" уже привились более полутора миллионов человек.

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