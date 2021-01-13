Другие вакцины такого уровня защиты не дают

Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире. Заявление президента прозвучало на совещании с членами правительства. По словам президента, никакие другие подобные препараты не дают такого уровня защиты и такой степени безопасности.

Путин уверен, что российская вакцина будет эффективна против новых штаммов коронавируса, однако необходимы дополнительные исследования.

"Нам нужно точно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Нам нужно понять, как российская вакцина будет действовать в условиях множественности штаммов", - сказал президент (цитата по ТАСС).

Кроме того, Владимир Путин поручил уже со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавируса. Президент отметил, что промышленность превысила планируемые объемы производства вакцин.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до конца месяца в гражданский оборот поступит около 2,1 млн доз вакцины.

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