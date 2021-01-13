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Глава Минцифры Шадаев заболел коронавирусом

15:38
  • среда
  • 13 января 2021

Он уже идет на поправку

Как сообщил в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заразился коронавирусом. Транслировал совещание телеканал "Россия 24".

Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
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"В данным момент он успешно борется с ковидом, уже идет на поправку", - сказал Чернышенко.

Глава государства же отметил, что победить пандемию и свести на нет ее негативные последствия пока не удается, но все же в России наблюдается некоторое улучшение ситуации, хотя успокаивать оно не должно. Президент поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации населения, а российскую вакцину назвал лучшей в мире.

За минувшие сутки в стране выявили 22850 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 3471053. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 4320. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3003 человека, в Подмосковье - 1189. Выздоровели за сутки 28658 человек. Скончались – 566 заболевших. 

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