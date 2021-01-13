Задержанные в Судане россияне вышли на связь с посольством

Среди задержанных – блогер Илья Варламов

Задержанные в Южном Судане россияне вышли на связь с посольством. Дипломаты предпринимают усилия по освобождению граждан России.

"МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с российскими гражданами и предпринимает усилия по их освобождению", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В российском посольстве тем временем сообщили, что задержанные россияне вышли на связь. Дипмиссия получила их обращение в связи с задержанием в южносуданском городе Капоэта.

"Они связались с нами. Они пока не арестованы, пока только задержаны. Ведется работа", - приводит ТАСС слова работника посольства. По словам дипломата, россияне находятся сейчас на территории Южного Судана, где нет загранучреждений МИД России.

По данным агентства, посольство России в Уганде ведет постоянные консультации с заинтересованными сторонами. Блогер Илья Варламов ранее сообщил на своем сайте, что его задержали в Южном Судане "по подозрению в наличии дрона". Вместе с ним задержаны издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и еще трое россиян. По последним данным, у них изъяли телефоны и арестовали.

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