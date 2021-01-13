ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

15:49
  • среда
  • 13 января 2021

Турецкий президент отметил усилия России по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в ходе которого сообщил об основных итогах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин назвал разрешение конфликта в Карабахе важнейшим событием 2020 года
Эрдоган оценил человеческие качества Путина

"Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей, - цитирует ТАСС пресс-службу Кремля.

Там добавили, что Эрдоган со своей стороны поддержал усилия России по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Также во время беседы российский и турецкий лидеры обсудили борьбу с пандемией - в том числе планы на совместную разработку и применение вакцин. Кроме того, затрагивались темы взаимного товарооборота и расширения сотрудничества на ключевых направлениях.

Трехсторонние переговоры между Путиным, Алиевым и Пашиняном состоялись в понедельник, 11 января. Лидеры подписали заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. План, разработанный на основе этого документа, представят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении. Разрешение конфликта в регионе Путин назвал важнейшим событием 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев
Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.