Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Турецкий президент отметил усилия России по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в ходе которого сообщил об основных итогах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей, - цитирует ТАСС пресс-службу Кремля.

Там добавили, что Эрдоган со своей стороны поддержал усилия России по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Также во время беседы российский и турецкий лидеры обсудили борьбу с пандемией - в том числе планы на совместную разработку и применение вакцин. Кроме того, затрагивались темы взаимного товарооборота и расширения сотрудничества на ключевых направлениях.

Трехсторонние переговоры между Путиным, Алиевым и Пашиняном состоялись в понедельник, 11 января. Лидеры подписали заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. План, разработанный на основе этого документа, представят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении. Разрешение конфликта в регионе Путин назвал важнейшим событием 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"