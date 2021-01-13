Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Рост заболеваемости наблюдается лишь в 2 регионах

Суточные показатели заболеваемости в России с начала года снизились - с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что эпидемиологические данные в целом по стране обнадеживающие, ситуация стабилизировалась. В то же время, в некоторых регионах еще наблюдается рост.

"Ситуация в регионах страны по-прежнему различается: за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости - 83, в двух регионах продолжается пока рост", - сообщила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер подчеркнула, что власти продолжат мониторинг обстановки и после новогодних праздников. Голикова напомнила, что инкубационный период у коронавируса – две недели, в течение которых и выявится реальная картина заболеваемости. Она призвала россиян к соблюдению ограничительных мер – в частности, что касается масочного режима и социальной дистанции, передает "Интерфакс".

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