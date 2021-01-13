Сомнолог дала совет, как восстановить режим сна после праздников

После длинных выходных бывает сложно вернуться к привычной жизни

После окончания длинных новогодних каникул многие россияне сталкиваются с проблемами со сном. Как восстановить режим дня и вернуться в привычное русло, рассказала сомнолог София Черкасова.

В первые несколько дней рабочей недели придется приложить усилия и перебороть себя, чтобы вновь включиться в рабочий режим, предупредила врач. Она посоветовала не баловать себя дневным сном и не наедаться на ночь.

"Важно вставать в одно и то же время, несмотря на то, что хочется пропустить какие-то утренние ритуалы. Через несколько дней режим консолидируется, подстроится. Откажитесь от переедания на ночь, это негативный фактор, влияющий на сон. Откажитесь от алкоголя целиком и полностью", - заявила Черкасова.

Она добавила, что быстрее восстановить режим помогут физическая активность и отказ от гаджетов за несколько часов до сна, передает "Вечерняя Москва".

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