ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Артемьев: участие в вакцинации – вопрос приверженности ценностям научного прогресса

16:15
  • среда
  • 13 января 2021

Коронавирус непредсказуем

Участие в вакцинации - вопрос ответственности и приверженности ценностям прогресса. Такое мнение высказал в среду депутат Мосгордумы Олег Артемьев.
Путин поручил начать всеобщую вакцинацию со следующей недели

По его словам, коронавирус непредсказуем и надеяться на авось нельзя. "Это легкомысленно, ведь то, в какой степени пройдет болезнь - легкой или тяжелой - невозможно предсказать, а значит — необходимо поставить прививку", - отметил парламентарий.

Олег Артемьев подчеркнул, что особенно важно беречь себя в холодный зимний период, передает АГН "Москва". По словам депутата, в столице разворачивается широкая сеть прививочных пунктов, каждый ответственный человек должен внимательно относиться к своему здоровью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.