Депутат МГД Артемьев: участие в вакцинации – вопрос приверженности ценностям научного прогресса

Коронавирус непредсказуем

Участие в вакцинации - вопрос ответственности и приверженности ценностям прогресса. Такое мнение высказал в среду депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

По его словам, коронавирус непредсказуем и надеяться на авось нельзя. "Это легкомысленно, ведь то, в какой степени пройдет болезнь - легкой или тяжелой - невозможно предсказать, а значит — необходимо поставить прививку", - отметил парламентарий.

Олег Артемьев подчеркнул, что особенно важно беречь себя в холодный зимний период, передает АГН "Москва". По словам депутата, в столице разворачивается широкая сеть прививочных пунктов, каждый ответственный человек должен внимательно относиться к своему здоровью.

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