Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент провел совещание с членами кабмина

В России со следующей недели начнётся массовая вакцинация населения от коронавируса. Распоряжение об этом Владимир Путин отдал в среду на совещании с членами правительства. Как отметил президент, производство вакцины в стране достигло необходимых объёмов, а её высокое качество и надёжность подтвердились на практике. Участники совещания рассмотрели текущие вопросы борьбы с коронавирусом, включая риски распространения его новых штаммов, а также обсудили ряд экономических проблем, прежде всего, связанных с дорожным строительством.

О принятом решении президент объявил на совещании с правительством. Все детали с регионами ещё будут обсуждаться оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией - впрочем, главное уже понятно.

"Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения. Выстроить соответствующий график этой работы, так как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу. У нас система в целом отработана, нужно переходить к масштабной работе по этому направлению", - заявил Путин.

К концу января абсолютно во всех субъектах страны записаться на прививку можно будет через портал Госуслуги. Хотя много где и сейчас, например, в Москве, действует электронная запись. Всё бесплатно и добровольно. За первый месяц 2021 года в гражданский оборот поступит ещё около двух миллионов 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это на четверть больше, чем уже привито "Спутником V" за всё время.

"У нас в стране сейчас открыто 1331 прививочных пунктов и мы обращаемся к регионам страны, чтобы они и дальше наращивали количество прививочных пунктов. Потому что объемы вакцины, которые будут поступать для использования населением, они будут кратно расти по сравнению с тем, что было в декабре 2020 года. Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Однако начало массовой вакцинации не должно всех полностью успокоить, на этом настаивает президент. В России отмечается спад заболеваемости, но во многих других странах цифры растут. По миру продолжает распространяться новый британский штамм коронавируса, который считается более заразным.

"Нужно точно понять, я знаю, что эти штаммы у нас есть, наши специалисты над этим работают, понять точно, как действует вакцина. Вакцина российская, это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, практика показывает, я думаю, она самая лучшая в мире. Никакие другие препараты такого рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов", - заявил Путин.

Тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели, силами научного центра Вектор, говорит о том, что вакцины эффективны против этого нового штамма. Мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверены на 200 процентов, что это действительно так. И основания сейчас утверждать у нас есть. Мы сейчас на определённых животных уже проводим эти исследования", - сообщила Голикова.

Президента интересует и то, как система здравоохранения прошла новогодние праздники. В правительстве докладывают - отработали без сбоев. Дополнительно для больниц в сёлах и небольших городах были закуплены две тысячи автомобилей. Почти все уже доехали в регионы, в том числе новую машину вручили врачу амбулатории в поселке Алакуртти Мурманской области, оттуда обратились во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Отчитываются в правительстве и о двойных выплатах медикам за работу в праздники - деньги начнут начислять с 16 января.

"Вот я вижу по документам, по докладам с мест руководителей регионов, за каникулярный праздничный период объем медицинской помощи не снижался. И, конечно, это положительный момент такой. Двойная выплата, о чем я просил в преддверии Нового года, должна быть в обозначенные вами сроки полностью осуществлена", - отметил Путин.

Несмотря на всю сложность прошедшего года, в России удалось сохранить и увеличить темпы строительства и ремонта автомобильных дорог. Этой теме была посвящена заключительная часть совещания. Даже в период максимальных ограничений работа на дорогах не сворачивалась. В правительстве обещают и в наступившем году выполнить все планы по дорожному строительству.

Пётр Вершинин. Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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