Собянин проверил готовность энергосистемы столицы к периоду сильных морозов

Мэр Москвы посетил ТЭЦ-12

Московская энергосистема и ЖКХ готовы к наступлению сильных морозов. Все объекты топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме. Об этом заявил в среду Сергей Собянин, посещая 12-ую ТЭЦ Мосэнерго на Бережковской набережной. По словам мэра, получив предупреждение о похолодании, которое ожидается на этой неделе, все городские службы заблаговременно перешли в режим повышенной готовности.

Москвичи в этом году встречают классическую русскую зиму. Грядут холода до минус 25 градусов. А это значит, что и нагрузка на котельные тоже увеличится. Повышение требований на ТЭЦ может привести к серьёзной аварии. И чтобы город в морозы не остался с холодными батареями, на каждой теплоэнергостанции до прихода зимы сначала были проведены профилактические работы, а сегодня их проинспектировали столичные власти.

"Очень хорошо, что за последние годы прошла серьёзная модернизация. Запущен новый парогазовый энергоблок. Запущена сухая градирня - первая в Москве! Система шумоподавления, то есть вы занимаетесь экологией. В целом, станция стала раза в полтора мощнее. Это очень хорошо, потому что вы обеспечиваете значительную часть города - около 700 тысяч жителей. Это очень большая ответственность", - отметил Собянин.

ТЭЦ-12, которую сегодня проверил столичный мэр, отапливает центральные районы Москвы. Среди них Арбат, Пресненский, Тверской, Хамовники и Дорогомилово. А это сотни домов, в которых проживает порядка 700 тысяч жителей. Эта же централь обогревает детские сады, школы, больницы и поликлиники, а также Белый дом и здания правительства Москвы. Для выработки тепла используется природный газ.

Возможности ТЭЦ-12 позволяют бесперебойно и в полном объёме отапливать дома даже в условиях морозов, которые в два раза превышают климатическую норму в регионе. Но, как признаются сотрудники станции, за последние десятки лет к резервам теплоцентрали ещё ни разу не обращались. Кроме того, здесь обязательно хранится аварийный запас горючего.

В ходе подготовки к отопительному периоду на ТЭЦ-12, которая недавно отметила своё 80-летие, проверена каждая система. Сбои в работе, даже при крайне низких отрицательных температурах, практически исключены. Но даже при такой подготовке обязательно есть резервные мощности - почти полмиллиона тонн мазута и угля и 25 тысяч тонн дизельного топлива. Это хватит, чтобы обогревать центр столицы в течение семи суток.

Однако если на ТЭЦ всё работает бесперебойно, это не означает, что прорыва не может случиться где-то на маршруте теплоцентрали. На этот случай в оперативном режиме круглосуточно дежурят почти полторы тысячи аварийных бригад. В случае необходимости, на время устранения неисправностей обесточенные аварией дома будут обеспечены теплом и светом за счёт мобильных источников энергоснабжения. У Москвы таких передвижных ТЭЦ порядка пяти тысяч единиц.

Илья Данильцев, Андрей Булычёв и Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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