В Буйнакске организовали доставку воды после массового отравления жителей

Установлена причина вспышки кишечной инфекции

В Буйнакске после массового отравления людей и заболевания острой кишечной инфекцией жителям временно рекомендовали не использовать воду из городского водопровода. На его загрязнение указывают данные предварительных исследований, которые провели специалисты Роспотребнадзора. Подвоз воды к домам уже организован. Кроме того, приостановлена работа детских садов. Среди пострадавших - 61 ребёнок. Больше половины из тех, кто жаловался на плохое самочувствие, госпитализированы.

Высокая температура, диарея, рвота. С этими признаками пищевого отравления скорые начали привозить в больницы Буйнакска людей, начиная с 9 января. Вызовы неотложек продолжались до вчерашнего дня.

Всего за медпомощью обратился 71 человек. 61 из них - дети. Сейчас в больнице остаются 33 ребенка с признаками отравления легкой и средней степени. Тяжелых случаев не зарегистрировано.

"Проводим всем лечение. Сейчас многие пациенты хотят покинуть больницу, потому что после первой оказанной помощи они чувствуют себя удовлетворительно", - сообщил главный врач Центральной больницы Буйнакска Магомед Магомедов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья 238 предусматривает наказание от внушительного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

"Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Предварительной причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям", - сообщил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России по Республике Дагестан Расул Темирбеков.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли клинический материал от заболевших и пробы воды для проведения исследования и уже днем в среду установили причину вспышки кишечной инфекции: грязная питьевая вода.

В администрации Буйнакска первые два дня призывали не делать поспешных выводов и пытались успокоить панику: по городу поползли слухи о том, что из кранов течет отравленная вода. В мэрии еще утром заявляли: взятые ими пробы никаких отклонений не выявили. Однако в ожидании заключения Роспотребнадзора порекомендовали жителям воздержаться от употребления небутилированной воды и выдвинули еще одну возможную версию произошедшего.

"Дополнительная еще есть вероятность, что от подарочных наборов или фруктов, которые там находились", - говорит глава администрации Буйнакска Исламудин Нургудаев.

Версия о просроченных мандаринах или соке из новогодних подарков появилась после того, как некоторые родители рассказали, что детям стало плохо после их употребления. Но ведь недомогание чувствовали и взрослые. Да и подарочные наборы обычно вручают за несколько дней до 31 декабря.

Версию с водой администрация Буйнакска до последнего упорно опровергала. Сейчас в городе временно приостановлена работа детских садов. После массового отравления организована доставка питьевой воды во все районы города автоцистернами. В отношении местных чиновников проводятся следственные действия.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"