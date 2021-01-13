Запрос на социальную справедливость: эксперты обсудили настроения в обществе

Граждане хотят обеспечения социальных гарантий

Старт нового политического сезона отметили в среду российские обществоведы, социологи и политтехнологи. Экспертный институт социальных исследований провел интернет-конференцию, посвященную состоянию политического рынка в преддверии выборов в Госдуму, передает "ТВ Центр".

Какие настроения преобладают сегодня в обществе? Исследования показывают, что почти половина россиян полностью довольны жизнью, своим социальным статусом и экономической ситуацией в стране. Что смогут предложить политические партии, какие программы привлекут большее число избирателей? Социологи отмечают, что в течение прошлого года резко вырос запрос на социальную справедливость.

"Что сейчас рассматривают люди как справедливость? Если мы посмотрим на показатели ФОМа, мы увидим, что основной запрос в контексте "справедливость" идет в сторону обеспечения социальных гарантий. В первую очередь социальные гарантии. Резкий рост мы наблюдаем именно в 2020 году. В 2019 идет некоторое проседание в этом вопросе, а в 2020 резкий рост в сторону социального государства", - рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"