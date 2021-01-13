В Москве открыли новое здание Парламентской библиотеки

В церемонии принял участие Вячеслав Володин

В Москве в среду открылось новое здание Парламентской библиотеки. В церемонии приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры фракций и главы профильных комитетов.

В этом году Парламентская библиотека отмечает 30-летие. Но всё это время у неё не было собственного здания. Теперь редкие книги и рукописи поместили в специальное хранилище, созданное при поддержке правительства Москвы. Все экземпляры пронумерованы и внесены в электронный каталог.

После церемонии открытия Вячеслав Володин поздравил журналистов парламентского пула с Днём печати. А также вручил дипломы победителям конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы. Награду получил и наш коллега, оператор телеканала "ТВ Центр" Данил Гималов.

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