Ученый оценил опасность летящего к Земле астероида

Объект пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 8 миллионов километров

Этой ночью произойдет сближение с Землей крупного астероида, ранее не известного астрономам. Его впервые заметили лишь в конце прошлого года. И сегодня он пролетит в 8 млн километров от нашей планеты. На первый взгляд, событие не первой важности. Но ученым во время этой мимолетной встречи предстоит сделать максимально точные измерения, чтобы вычислить орбиту небесного странника. Понять, когда он вернется и есть ли шанс, что в будущем произойдет столкновение.

Астероид под кодовым названием "2020 WU5" попал в поле зрения учёных в ноябре прошлого года и сразу был причислен к классу "аполлон". Туда входят все потенциально опасные космические объекты, траектория полёта которых пересекается с орбитой земного шара. В среду небесное тело диаметром чуть более километра приблизится к нашей планете на минимальное расстояние. Правда, как заверяют специалисты, в этот раз реальной опасности для землян космический странник не представляет. Ведь он подойдёт к нам на 8 миллионов километров - а это в 21 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Но астрономы тщательно изучают его поведение, чтобы в будущем внезапное появление подобного гостя не стало причиной катастрофы.

"А внезапно появляются астероиды. Недавно от нас пролетел всего лишь на расстоянии 300 км. Небольшой астероид - но мы его прозевали. Так что каждое такое наблюдение, каждое сближение, оно заставляет профессиональных астрономов напрягаться и вычислять орбиту потенциально опасных тел", - рассказал кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

По яркости летящий к Земле астероид напоминает Плутон. И лучше всего небесное тело будет видно в средних широтах Северного полушария. Однако тем, кто захочет полюбоваться на него, придётся вооружиться мощной техникой. Диаметр объектива должен быть не менее 20 сантиметров. По словам экспертов, в появлении астероидов относительно недалеко от нашей планеты нет ничего необычного. В нашей Солнечной системе обнаружено уже более миллиона таких космических путешественников, из которых примерно 35-40 тысяч - потенциально опасны, то есть когда-нибудь могут оказаться в непосредственной близости от земного шара.

"Примерно в течение 100 миллионов лет на Землю упадёт довольно крупный астероид. Ну, это статистика. Она позволяет приблизительно прогнозировать. В течение ближайших 10 тысяч лет упадёт астероид размером в несколько десятков метров. Размером с трейлер, с два железнодорожных вагона, что не будет представлять никакой опасности. Так что, в ближайшие тысячелетия ничего опасного мы не ожидаем", - отметил Владимир Сурдин.

Тем не менее, и наступивший год обещает быть богатым на астрономические шоу. Многие из них можно будет наблюдать невооружённым глазом. Первое представление уже состоялось - накануне над Камчаткой взорвался метеорит. Вспышку заметили многие жители. По оценке учёных, небесное тело диаметром не более 10 метров вошло в плотные слои атмосферы и менее чем через минуту разлетелось на мелкие осколки. Где могли упасть фрагменты - пока неясно.

Оксана Фомичева, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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