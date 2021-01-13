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Установлена причина массового отравления детей в Дагестане

16:28
  • среда
  • 13 января 2021

В больнице - более 60 маленьких пациентов

Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану установили причину массового отравления детей в Буйнакске. Исследования показали, что источником инфекции стала загрязненная питьевая вода.
Число отравившихся в Дагестане детей выросло до 61

"По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее появились сообщения о госпитализации в больницу Буйнакска трех десятков детей с признаками пищевого отравления. К вечеру был госпитализирован 71 пациент, в их числе 61 ребенок, передает ТАСС.

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