Киев решил ввести госрегулирование цен на газ

Голубое топливо обойдется потребителям в четверть доллара за кубометр

Украинское правительство планирует ввести государственное регулирование цен на газ. По замыслу Киева, мера должна действовать на период действия карантина или до конца отопительного сезона.

"Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, резкого и неподъемного роста биржевых цен на газ за последние недели предлагается ввести государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей", - заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль назвал и цену, которую предлагается установить на голубое топливо. Как сообщил украинский премьер на заседании кабмина, для всех бытовых потребителей она составит 6,99 гривен – это около 0,25 доллара - за кубический метр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"