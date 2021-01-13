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Киев решил ввести госрегулирование цен на газ

17:00
  • среда
  • 13 января 2021

Голубое топливо обойдется потребителям в четверть доллара за кубометр

Украинское правительство планирует ввести государственное регулирование цен на газ. По замыслу Киева, мера должна действовать на период действия карантина или до конца отопительного сезона.
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"Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, резкого и неподъемного роста биржевых цен на газ за последние недели предлагается ввести государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей", - заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль назвал и цену, которую предлагается установить на голубое топливо.  Как сообщил украинский премьер на заседании кабмина, для всех бытовых потребителей она составит 6,99 гривен – это около 0,25 доллара - за кубический метр.

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