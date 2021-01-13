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Врач оценил влияние морозов на рост заболеваемости коронавирусом

17:31
  • среда
  • 13 января 2021

В тепле вирусу действовать труднее

Установившаяся на большей части территории России морозная погода едва ли повлияет на рост заболеваемости COVID-19. По словам доктора биологических наук, вирусолога Алексея Аграновского, заражаются люди чаще не на открытом воздухе, а в помещениях. оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19.
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"Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере", - пояснил Аграновский в эфире телеканала "Звезда".

В то же время доктор признал, что в целом вирус в тепле действует хуже. По словам Аграновского, инфекция дезактивируется, как только высыхает капля жидкости, в которой вирус передается от носителя.

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