Конгресс США начал обсуждение резолюции об импичменте Трампа

Заседание транслируют ведущие американские телеканалы

Резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа начала рассматривать Палата представителей конгресса США. Трансляцию заседания ведут все ведущие американские новостные телеканалы. Открывая дебаты, председатель процедурного комитета демократ Джеймс Макговерн заявил, что законодатели на сей раз собрались прямо на месте преступления.

"Нас бы тут не было, если бы не президент США", - высказался конгрессмен. Как и другие представители демократической партии, он обвинил республиканца Трампа в том, что тот 6 января спровоцировал толпу на вторжение в Капитолий.

На прошлой неделе сторонники Трампа провели в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в поддержку действующего президента США. Затем они ворвались в Конгресс и сорвали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Позже демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отставки.

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