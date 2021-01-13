Варана Фаню лечат от ожирения пробежками по зоопарку Калининграда

Рептилию перекормил прежний хозяин

Радикальный метод лечения от ожирения применили сотрудники калининградского зоопарка к пятилетнему варану по кличке Фаня. Рептилию заставляют бегать перед едой. В зоопарке говорят, что Фаню привезли к ним уже страдающим от лишнего веса – прежний владелец перекормил питомца.

"Причина, по всей видимости, была в неправильном рационе. Ожирение решили лечить радикальным методом. Каждое кормление Фани (а кормят его 2-3 раза в неделю) начинается с пробежки. И только после нескольких кругов толстячок получает заслуженное вознаграждение", - рассказали агентству РИА Новости сотрудники зоопарка.

По меркам капских варанов пятилетний самец Фаня довольно молод. Эти рептилии живут до 15 лет.

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