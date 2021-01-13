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Депутат МГД Козлов: в ТиНАО москвичи могут реализовать мечты о собственном доме

18:47
  • среда
  • 13 января 2021

Отмечается рост популярности жилья в Новой Москве

В Новой Москве можно реализовать мечты о собственном доме, не отказываясь при этом от всех очевидных преимуществ жизни в столице. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов.

По его словам, отмечается рост популярности жилья в ТиНАО, в том числе благодаря транспортной доступности. "Другое значимое преимущество Новой Москвы – экология, большое количество зелёных территорий. Кроме того, постепенно выправляется ситуация и с необходимыми соцобъектами", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Депутат рассказал, что многие предпочитают не выезжать на работу в центр столицы и ищут работу в Новой Москве. По словам Александра Козлова, в ТиНАО много вакансий в сфере потребительского рынка и услуг. "Сейчас на территории ТиНАО проживает более 550 тысяч человек, и для них обеспечено более 255 тысяч рабочих мест", - добавил парламентарий.

Он отметил, что многие горожане сейчас работают удаленно и могут вообще не покидать свои дома.

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