Актера из "Глухаря" нашли мертвым в собственной машине

Причина смерти пока неизвестна

Актер Дмитрий Гусев найден мертвым за рулем собственного автомобиля. Машину артиста обнаружили на Курьяновской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

44-летний Дмитрий Гусев за свою карьеру снялся в 140 фильмах и сериалах. В их числе - "Глухарь", "Воронины", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие. С 2001 года артист работал в Театре на Юго-Западе.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, Гусев возвращался на своей машине со съемок. Артисту стало плохо за рулем, он потерял сознание. Врачам, которые прибыли на место происшествия, осталось только констатировать летальный исход. О причинах смерти актера пока не сообщается.

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